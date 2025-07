Sommer via? Nome a sorpresa in Spagna per il sostituto dell’Inter!

L'Inter si prepara a valutare tutte le opzioni per il futuro del suo reparto tra i pali, con un occhio di riguardo al possibile addio di Yann Sommer. Dalla Spagna arriva una notizia sconvolgente: un nome a sorpresa potrebbe prendere il suo posto, alimentando ulteriormente il toto mercato. Mentre le voci sul Galatasaray continuano a circolare, i tifosi si chiedono quale sarà la prossima mossa dei nerazzurri. La situazione è ancora in evoluzione, e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro.

L’Inter si guarda intorno, alla ricerca del profilo migliore per sostituire Yann Sommer in caso di addio. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione su un nome a sorpresa. POSSIBILITĂ€ DI ADDIO – Negli ultimi giorni il nome di Yann Sommer è stato accostato insistentemente a quello del Galatasaray. Il club turco, infatti, avrebbe dimostrato particolare interesse non solo per il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu ma anche per il suo portiere. La distanza economica non è indifferente, ma presto la societĂ di Istanbul potrebbe avanzare un’offerta per l’estremo difensore 36enne. In caso di addio, ovviamente, la dirigenza nerazzurra dovrebbe muoversi immediatamente per portare a Milano un altro portiere titolare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer via? Nome a sorpresa in Spagna per il sostituto dell’Inter!

In questa notizia si parla di: sommer - nome - sorpresa - spagna

Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; Sommer via? Nome a sorpresa in Spagna per il sostituto dell’Inter!; Ausilio fa impazzire i tifosi, Di Gregorio al posto di Sommer: “Percentuale per l’Inter”.

Sommer via? Nome a sorpresa in Spagna per il sostituto dell’Inter! - L'Inter si guarda intorno, alla ricerca del profilo migliore per sostituire Yann Sommer in caso di addio. Come scrive inter-news.it