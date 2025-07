Nubifragio nel Meratese bomba d’acqua | la statale 36 allagata fulmini su cabine elettriche

Scene di caos e emergenza nel Meratese: un nubifragio eccezionale ha scaricato tutta la sua forza sulla Brianza, sommergendo strade e provocando blackout. Fulmini che squarciano il cielo e allagamenti impressionanti hanno messo in ginocchio la zona, richiedendo interventi tempestivi delle squadre di emergenza. La situazione resta critica, e la comunità si prepara ad affrontare le conseguenze di questa intensissima bomba d’acqua.

Merate, 5 luglio 2025 – Un violento nubifragio ha colpito questa mattina la zona del Meratese. Una tempesta di pioggia intensa ha colpito duramente la zona della Brianza intorno a Merate, nel Lecchese, in Lombardia, trasformandola in uno scenario da emergenza. Il cielo si è fatto buio come di notte mentre una bomba d'acqua si è abbattuta ininterrottamente per circa mezz'ora, causando allagamenti massicci che hanno trasformato le strade in veri e propri laghi e fiumi improvvisati. I danni del nubifragio nel Meratese. Numerosi sottopassi sono stati sommersi ed alberi sono caduti; gli automobilisti si sono trovati bloccati nelle strade trasformate in corsi d'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it