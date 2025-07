Operaio 44enne incensurato trafficava chili di cocaina a Trapani arrestato | come è stato scoperto

Un operaio di 44 anni, incensurato, è stato arrestato a Trapani mentre trafficava oltre 6 chili di cocaina nascosti in porto, pronti per alimentare le piazze di spaccio locali. Un intervento che evidenzia ancora una volta la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta al crimine, infatti, non si ferma mai.

Operaio arrestato a Trapani: sequestrati oltre 6 chili di cocaina nascosti in porto, destinati alle piazze di spaccio locali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Operaio 44enne incensurato trafficava chili di cocaina a Trapani, arrestato: come è stato scoperto

In questa notizia si parla di: operaio - chili - cocaina - trapani

?Trapani, arrestato operaio portuale con sei chili di cocaina; Trapani. Sequestrati sei chili di cocaina, arrestato un operaio; Trapani, nell’armadietto sul posto di lavoro aveva effetti personali e 6 chili di coca: arrestato.

Trapani, sei chili di cocaina nell'armadietto della ditta in cui lavorava: arrestato un operaio - La polizia di Stato ha arrestato a Trapani un operaio incensurato che nascondeva nel suo armadietto in un capannone dell’area portuale sei chili di cocaina. Lo riporta trapani.gds.it

Sequestro di cocaina a Trapani: arrestato un incensurato con oltre 6 chili di cocaina - L’arrestato, un operaio di 44 anni, occultava lo stupefacente nel proprio luogo di lavoro, in un capannone dell’area portuale, all’interno dell’armadietto in cui custodiva i propri effetti personali. Da itacanotizie.it