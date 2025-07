Calciomercato Inter tra Thuram e Juventus nulla di concreto

L’attenzione del calciomercato si infiamma tra Inter e Juventus, con Marcus Thuram al centro delle discussioni, ma al momento nessuna offerta concreta è stata ancora ufficializzata. Dopo l’intenso post partita con la Fluminense, i rumori di mercato continuano a tenere banco, alimentando speranze e attese dei tifosi nerazzurri. La sfida tra grandi club italiani si fa sempre più avvincente: il futuro di Thuram potrebbe ancora riservare sorprese o restare un’incognita.

Alla Pinetina, nel post partita con la Fluminense c’ è stato un vero e proprio terremoto mediatico. La miccia che ha causato l’ eliminazione dal Mondiale per Club sembra essere stata neutralizzata, le voci di mercato però persistono. Il calciomercato Inter nelle ultime ore ha visto come protagonista Marcus Thuram L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, tra Thuram e Juventus nulla di concreto

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - thuram - juventus

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Ore calde in casa #Inter. Tiene banco il futuro di Marcus #Thuram che secondo alcuni avrebbe chiesto la cessione. La #Juventus, che intanto aspetta la cessione di #Vlahovic, ha fatto un sondaggio. #Juve #Calciomercato #transfers. Vai su X

“VLAHOVIC PASSA ALL’INTER” La notizia sconvolge il calciomercato L’Inter dice si, loro in cambio ci daranno…Scopri subito tutti i dettagli qui sotto… Vai su Facebook

Calciomercato Juventus-Inter, Vlahovic per Thuram. Il messaggio bianconero mandato a Osimhen e... Rumor; Er Faina: Thuram vuole lasciare l'Inter, la Juve potrebbe inserirsi proponendo Vlahovic; Inter, infortunio per Thuram: problema alla caviglia, da valutare per la Juve.

Non solo Vlahovic e Thuram, tutti i casi che spaccano Inter e Juve - Le ultimissime sul mercato dei nerazzurri e dei bianconeri: alcuni giocatori importanti sono pronti a fare le valigie ... Scrive calciomercato.it

Calciomercato Juventus-Inter, Vlahovic per Thuram. Il messaggio bianconero mandato a Osimhen e... Rumor - Vlahovic, Osimhen, Retegui, Gyökeres e Kolo Muani: chi si avvicina e chi si allontana per sempre dalla Juventus. Segnala affaritaliani.it