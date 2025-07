Napoli è fatta anche per Sam Beukema | con Lang doppio acquisto da quasi 60 milioni di euro

Il Napoli si prepara a fare grandi colpi sul mercato estivo, sorprendendo tutti con operazioni da quasi 60 milioni di euro. Dopo aver già ufficializzato Marianucci e De Bruyne, i partenopei sono pronti ad accogliere due nuovi talenti: Sam Beukema e Noa Lang. Una strategia ambiziosa che dimostra la volontà del club di rinforzarsi e puntare in alto. La stagione promette emozioni e grandi novità : scopriamo insieme cosa aspettarci da questa campagna acquisti that potrebbe rivoluzionare il Napoli.

La SSC Napoli è scatenata sul mercato. A pochi giorni dall’apertura del mercato estivo, infatti, gli azzurri hanno già perfezionato due trattative (Marianucci, De Bruyne) e si appresta ad arrivare il terzo e quarto acquisto: Sam Beukema e Noa Lang. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di accontentare l’allenatore Antonio Conte ed . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - acquisto - fatta

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

?Sarà Noa #Lang il terzo acquisto del #Napoli. Chiuso l’acquisto dell’esterno dal PSV. Dettagli finali per #Beukema del #Bologna, ma - come detto - è un’operazione che va solo completata. @sportmediaset Vai su X

Il Napoli di avvicina a Sam Beukema, l'indizio arriva direttamente dal Bologna Come riportato su X da Matteo Moretto, il club rossoblu sta chiudendo l'acquisto di Martin Vitik, difensore dello Sparta Praga per 15 milioni Vitik andrà a sostituire presumibil Vai su Facebook

Il Napoli stringe per Beukema: contatti per provare a chiudere; Beukema vicinissimo al Napoli, accordo per cinque anni. Quasi fatta per il terzo acquisto; Beukema al Napoli? Il difensore è ad un passo e il Bologna ha scelto il sostituto.

Napoli, è fatta anche per Sam Beukema: con Lang, doppio acquisto da quasi 60 milioni di euro - A pochi giorni dall’apertura del mercato estivo, infatti, gli azzurri hanno già perfezionato due trattative ... Segnala dailynews24.it

Beukema-Napoli: è fatta. C'è una richiesta degli azzurri al Bologna - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il trasferimento del difensore olandese al Napoli non è in dubbio. Si legge su areanapoli.it