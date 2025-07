Incidente stradale a Coreglia | motociclista ferito gravemente arriva Pegaso

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Coreglia Antelminelli, lasciando un motociclista gravemente ferito e richiedendo l’intervento di Pegaso. La dinamica ancora da chiarire, ma l’impatto devastante ha causato un politrauma all’uomo, ora sotto le cure intensive. La comunità è in apprensione e si attende di conoscere maggiori dettagli sulle sue condizioni.

Coreglia Antelminelli, 5 luglio 2025 – Grave incidente stradale questa mattina, sabato 5 luglio, intorno alle 10 a Coreglia Antelminelli. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro il guard rail. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, ma da una prima ricostruzione l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. L'impatto è stato molto violento e ha provocato un politrauma al centauro, che è rimasto cosciente nonostante le gravi ferite riportate. Vista la dinamica e la gravità del sinistro, è stato immediatamente allertato l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Cisanello, a Pisa.

