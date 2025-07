UFFICIALE – Bonny è un nuovo giocatore dell’Inter | l’annuncio

È arrivata la grande novità: Ange-Yoan Bonny è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter! Dopo settimane di trattative e tanti colpi di scena, il talento francese ha completato le visite mediche e firmato il contratto, pronto a portare energia e freschezza alla squadra nerazzurra. Questa acquisizione segna un nuovo capitolo per l’Inter, che si prepara a affrontare la stagione con rinnovato entusiasmo. L’avventura inizia ora: benvenuto, Ange-Yoan!

Adesso è ufficiale: Ange-Yoan Bonny è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo le visite mediche e il passaggio in sede con la firma del contratto, il club nerazzurro annuncia l’acquisto dell’attaccante francese. ANNUNCIO – La lunga trattativa, che ha visto protagoniste Inter e Parma nell’ultimo mese, è definitivamente terminata: Ange-Yoan Bonny è un nuovo giocatore dell’Inter. A comunicarlo è il club nerazzurro, attraverso il consueto annuncio pubblicato sul sito e sui vari canali social. Si tratta ormai di pura formalità, considerando che già da qualche giorno l’attaccante francese aveva apposto la sua firma sul contratto, che lo lega all’Inter fino a giugno del 2030. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Bonny è un nuovo giocatore dell’Inter: l’annuncio

In questa notizia si parla di: bonny - inter - ufficiale - giocatore

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Ufficiale, Bonny ha firmato ed è un nuovo giocatore dell’Inter ? Vai su X

Sky - Bonny ha completato tutti i passaggi preliminari per diventare un nuovo giocatore dell'Inter: ha superato le visite mediche e registrato i contenuti promozionali per il club. Ora manca solo la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale, previsti per domani. Vai su Facebook

Inter, ufficiale l’arrivo di Bonny; Inter, Bonny ha firmato: si attende l'ufficialità; Inter, ecco Bonny: firma fino al 2030, manca solo l'ufficialità.

UFFICIALE - Ange-Yoan Bonny è un nuovo giocatore dell'Inter: arriva a titolo definitivo dal Parma. La nota del club - Lo comunica il comunica il club nerazzurro con una nota ufficiale diramata pochi minuti fa: ... Scrive fcinternews.it

MERCATO | Inter-Bonny, è UFFICIALE! Sfuma obiettivo Milan, Wesley-Roma sì?? | OneFootball - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Wesley ha dato l’ok al trasferimento e ora la Roma è al lavoro per trovare l’intesa con il Flamengo, valutando un’offerta da circa 25 milioni, al ... Scrive onefootball.com