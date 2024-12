Lanazione.it - Botteghe della scienza, al Museo Galileo la memoria degli artigiani per le idee di domani

Firenze, 21 dicembre 2024 - "Perdere il passato, significa perdere il futuro", scriveva l'architetto cinese Premio Pritzker Wang Shu. Dare voce alle attività artigiane presenti sul territorio significa salvare un pezzo di quellaper costruire l'identità di. Nasce da questa necessità il ciclo di incontri organizzato alda Opera Laboratori e Unicoop Firenze con il patrocinio del Comune: "Le" sono ormai un appuntamento fisso nel calendario fiorentino, e la sesta edizione - in programma ogni domenica dal 12 gennaio al 30 marzo - presenta dodici laboratori rivolti ai ragazzi - a partire dai dieci anni - e agli adulti per conoscere i processi fisici e chimici alla baseproduzione dei manufatti più pregiati. Dalla fotografia al collodio umido alla scagliola, dalla carta fiorentina alla camera oscura, il percorso è scandito da incontri di novanta minuti - prenotazione obbligatoria dal costo di tre euro più il biglietto d'ingresso - preceduti dalla "Colazione al" offerta a tutti i partecipanti, che assisteranno a dimostrazioni pratiche da parte dei maestrie riceveranno un' utile guida per poter ripetere tra le mura domestiche quanto illustrato nel corsoincontri.