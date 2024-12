Anteprima24.it - Benevento, dottor Jekyll and Mr Hyde: 70 minuti da applausi, 20 da horror

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4Rimettersi in marcia dopo un ko casalingo, inoltre il primo della stagione non è mai semplice. La mission della squadra di mister Auteri sul difficile campo della Cavese era quella, prima di tutto, di riprendere a macinare punti lanciando un segnale al torneo: ilè vivo e vegeto e chi vorrà ambire alla serie B diretta sarà costretto a fare i conti con la truppa giallorossa. D’altronde il tecnico della Strega lo ha detto più volte davanti ai microfoni: “Noi ci saremo fino in fondo, questo lo posso assicurare”, al netto di una squadra che a volte viaggia sulle montagne russe nel corso di una stessa gara alternando fasi di gioco da stropicciarsi gli occhi a momenti dove la luce sembra spegnersi, a prescindere dai meriti degli avversari.Il gol della Cavese che ha riaperto la garaAl “Simonetta Lamberti” è andata più o meno proprio così, con ilassoluto padrone del campo per poco meno di settantae capace di sbagliare l’impossibile nell’area della Cavese.