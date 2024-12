Inter-news.it - Barzaghi: «Arnautovic via a gennaio? Dubito dopo il gesto per l’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Markotorna al gol con, proprio mentre il suo futuro è messo in discussione da voci di calciomercato. Sull’argomento e sulla prestazione dei nerazzurri in Coppa Italia si pronuncia il giornalista Marco. PROVA CONVINCENTE – Marco, ospite di Radio Sportiva, commenta la prestazione nerazzurra in Inter-Udinese: «Ieri sera una prova convincente, .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «via ailper!»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati