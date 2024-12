Ilgiorno.it - Arriva la nuova strada per il fondovalle . Dopo quarant’anni

La Regione stanzia i fondi per laper Bema, Comune di 116 abitanti posto sopra Morbegno, mettendo così la parola fine ad un’emergenza di lungo corso. La convenzione firmata da Regione, Comune di Bema e Concessioni autoli lombarde (Cal), prevede la realizzazione di un collegamentole superando in sicurezza l’area di frana sul torrente Bitto. La spesa complessiva è di 22.500.000 euro. Di questi 22.100 milioni circa stanziati dalla Regione e 413.658 euro dal Comune di Bema. Il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori entro l’autunno 2025, per una durata di circa 3 anni. Spetterà poi al Comune prendere in carico l’infrastruttura, con gli oneri conseguenti. Ci sarà una gara europea. "Con la realizzazione di questo importante collegamentole – ha dichiarato l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi che ha lavorato sul tema col collega Massimo Sertori (Montagna) – risolviamo una situazione di disagio che persiste da quasi 40 anni.