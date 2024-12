Anticipo Serie A, Lecce-Lazio 1-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.46 Colpo dellache passa 2-1 al 'Via del Mare' in casa del. Buon inizio,poi esce la. Ci provano Tete Morente,Dia,Isaksen.Al 46' doppio tentativo Castellanos: sul primo para Falcone,sul secondo Guilbert: rigore ed espulsione. L'attaccante argentino trasforma dal dischetto (48'). A inizio ripresa arriva il parise con un gran tiro al volo dal limite dello spagnolo Tete Morente (50'). I biancocelesti, in superiorità numerica, spingono e nel finale passano con la girata vincente di Marusic, 1-2 (88').