Aggressione choc in ospedale paziente spezza la mano ad un infermiere

Ritornano le aggressioni all’interno di unitaliano e l’ultimo violento episodio si è verificato all’Santa Maria Nuova, a Firenze, dove dopo la segnalazione è intervenuta la polizia che ha arrestato un 22enne di origini peruviane, finito in carcere secondo le recenti norme che puniscono appunto con l’arresto chi si rende protagonista dicontro i sanitari. La vittima, un, ha riportato una prognosi di 30 giorni.L’inCome comunicato dalla Questura il 22enne peruviano, che era già noto alle forze dell’ordine, era stato soccorso poco prima dagli operatori dell’1-1-8, che lo avevano trovato in strada in evidente stato di ebrezza e poi trasportato in.Tuttavia, senza un motivo apparente, il 22enne si sarebbe poi scagliato contro un Oss dell’, ruotandogli violentemente lafino argliela.