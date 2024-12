Sport.quotidiano.net - 4 Torri Volley, al palasport c’è Bassano. La rimonta playoff è ancora possibile

Il pesante ko rimediato domenica scorsa a Trebaseleghe ha allontanato la squadra di Fortunati dalla vetta della classifica, ma in casa 4c’è la consapevolezza che il campionato èmolto lungo e la convinzione che il tempo per recuperare non manchi. Per questo si guarda con fiducia e ottimismo all’ultima gara del 2024, in programma oggi alle 17,30 aldi Ferrara contro il. Pallavolo naturalmente protagonista, ma il club granata ha realizzato un progetto di ampio respiro denominato ’Voliamo Insieme’, che ha lo scopo di coinvolgere più spettatori possibili. Oggi per esempio, tra un set e l’altro si esibirà il gruppo Hip Hop Room, e come al solito l’ingresso alè gratuito per tutti. Sul campo, quello con ilsarà il confronto tra due squadre che si trovano al sesto posto a quota 17 punti.