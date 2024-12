World Cup di Pallanuoto Femminile, il Setterosa nel Girone A con Australia e Paesi Bassi

Leggi su Ilfaroonline.it

Il 2025 si aprirà con le nuove partite dellaCup di. Ildi Coach Silipo gareggerà in competizione dal 14 al 19 gennaio (il primo turno della Division I ad Alessandropoli in Grecia). Le Azzurre sono state inserite nelB coned Israele.NelA si sfideranno invece Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria.Come riporta federnuoto.it – Le sei migliori tra le otto della Division I avranno accesso alla Super Final. Già disputate quelle della Division II, andate in scena ad Istanbul, in Turchia, dal 14 al 17 dicembre, che hanno promosso la Cina e il Giappone. L’ultimo atto si disputerà dall’11 al 13 aprile in sede da definire: alle due squadre già citate se ne aggiungeranno sei delle otto che giocheranno le qualificazioni della Division I.