United Rugby Championship: Benetton Treviso e Zebre Parma, derby per risalire la classifica

Torna dopo la pausa delle coppe europee l’e, come da tradizione, a cavallo tra Natale e Capodanno vanno in scena inazionali del torneo celtico. Perappuntamento domani, sabato 21 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 14 allo stadio Monigo per la prima sfida stagionale.Le due formazioni sono attualmente fuori dalla zona playoff, con lache sta vivendo diversi alti e bassi quest’anno e che con 14 punti è dodicesima, a quattro lunghezze dalla top 8. Le, invece, hanno 11 punti all’attivo e sono penultime, anche se in URC sono reduci dalla vittoria casalinga contro gli Ospreys a fine novembre.La, però, è anche reduce dall’entusiasmante vittoria in Champions Cup, che tiene vive le chance di passaggio del turno nel massimo torneo continentale, mentre per la franchigia federale è arrivato un ko di misura in casa contro Lione.