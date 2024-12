The Six Triple Eight | tutto quello che c’è da sapere sul film con Kerry Washington

Leggi su Cinefilos.it

The Sixche c’è dasulconQuasi un secolo dopo la fine della seconda guerra mondiale, continuano a venire alla luce nuove storie sull’eroismo silenzioso di individui comuni, come dimostra The Six, disponibile su Netflix dal 19 dicembre. Ora Tyler Perry affronta la guerra con il suo nuovo, che racconta la storia dell’unica unità di colore del Women’s Army Corps della guerra, concome protagonista. Perry ha scritto e diretto il progetto e lo ha prodotto insieme a Nicole Avant, Angi Bones, Tony L. Strickland, Keri Selig e Carlota Espinosa.Il 6888° Battaglione dell’Elenco Postale Centrale ha contribuito allo sforzo bellico in un modo unico: smistando un arretrato di posta di tre anni (17 milioni di pezzi!) che non era stato consegnato ai soldati americani lontani da casa.