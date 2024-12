Inter-news.it - Taremi senza gol, ma con Inter-Udinese scala un’altra classifica

Leggi su Inter-news.it

Mehditerminadi Coppa Italia con 101 minuti in campo. Enessun gol all’attivo. Tuttavia contribuisce in modo importante alla vittoria e al passaggio del turno,ndo. QUANTA SFORTUNA – Mehdiparte titolare in, ottavo di finale della Coppa Italia 2024/25. Seguendo perfettamente la logica del turnover che .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (gol, ma con)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati