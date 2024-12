Movieplayer.it - Star di Stranger Things è la frontrunner per interpretare Jane Grey in X-Men e Avengers 5 e 6

Una delle giovanidisarebbe la prima scelta di Marvel per il rilancio della saga degli X-Men e potrebbela mutante. Mentre l'attenzione è tutta concentrata su DC e Superman dopo il lancio del trailer, i Marvel Studios continuano a lavorare per dare ai numerosi fan ciò che si aspettano dopo qualche delusione relativa all'MCU. Secondo l'insider Jeff Sneider i dirigenti Marvel avrebbero messo gli occhi su una giovane interprete diper affidarle il ruolo della mutantedei nuovi X-Men. L'attrice in questione sarebbe Sadie Sink, interprete di Max, che ha abbondantemente mostrato il suo talento in pellicole come The Whale di Darren Arnofsky e che, con i suoi capelli rossi e occhi verdi, ha un look .