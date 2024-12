Lanazione.it - “Sensibilizzare i giovani sulle questioni che animano la società civile”

Firenze, 20 dicembre 2024 - Siglata la convenzione tra Movimento Repubblicani Europei della Toscana, Fondazione I Medici F3 e Fondazione Spadolini Nuova Antologia per la promozione di una serie di incontri annuali che intendonoe stimolare ichelain cui vivono, attraverso un dibattito aperto e dinamico capace di offrire strumenti concreti per la valorizzazione delle proprie idealità Siglata a Villa Viviani in data15 dicembre la convenzione che vedrà il Movimento Repubblicani Europei della Toscana, la Fondazione I Medici F3 e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia impegnati nella formazione e nella sensibilizzazione deisu temi di interesse civico, attraverso la realizzazione di alcuni incontri annuali dedicati all’approfondimento dellechelain cui vivono, che saranno ospitati nella sede della Biblioteca Spadolini a Pian dei Giullari,colline di Firenze.