Secoloditalia.it - Schlein ossessionata da Meloni ora dà lezioni di bon ton: “Vedo la premier più aggressiva…”

Conferma i toni non proprio eleganti esibiti alla Camera all’indirizzo della(“scenda dal ring”) e rilancia,dai successi di Giorgiae del governo. Elly, intervistata da Repubblica, insiste con la fotografia deformata del capo dell’esecutivo, che sarebbe troppo aggressiva e, anche se non lo dice, avrebbe assunto posture mussoliniane come hanno sentenziato insigni analisti politici. “Dopo la vittoria di Trump ho notato un cambio di toni, più aggressivi. Ieri le ho detto alla Camera di scendere al ring. Ma forse è perché deve coprire i suoi fallimenti, le mancate risposte sul terreno economico e sociale”. Attacchi velenosi che dimostrano la mancanza di argomenti politici e tentano di nascondere il malcontento tra i dem di fronte alle ultime performance internazionali del governo.