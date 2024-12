Ilgiorno.it - Robbiate, si schianta in auto contro il passaggio a livello: ferito ragazzo di 23 anni

(Lecco), 20 dicembre 2024 – Il guidatore in ospedale, l'distrutta, ildivelto, i treni in ritardo e i pendolari di nuovo al freddo in banchina. E' il bilancio dell'incidente successo questa mattina presto a. Undi 23al volante di una Volvo XC40 poco prima delle 5 si èto a tutta velocitàil pilone di un. E' successo all'incrocio tra la Sp 55 nel tratto di via Sernovella e la linea ferroviaria Milano – Bergamo via Carnate, al confine traappunto, Brugarolo di Merate e Verderio. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. In posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate. Il 23enne è stato poi trasd'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza.