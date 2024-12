Lanazione.it - Proteste studentesche: occupazioni e danni nelle scuole contro il Decreto Valditara

L’ondata diè iniziata il martedì della scorsa settimana, 10 dicembre, con l’occupazione di Dini e Buonarroti e il tentativo, poi fallito, al Galilei.poi sfociate inper cui sono partite le denunce. Sulle motivazioni dellegli studenti dei vari collettivi hanno risposto puntando il ditoRoma: "Abbiamo deciso di unirci come studenti per andare ad amplificare il nostro dissensole manovre governative in atto", si legge nei comunicati pubblicati online, che fanno riferimento ale alla riforma Bernini. Protestando, mercoledì 11 gli alunni del Galilei sono riusciti ad ottenere tre giorni di autogestione - che al liceo classico mancava da 13 anni - terminata sabato 14. Nella stessa data i ragazzi hanno lasciato il Dini e Buonarroti, finendo l’esperienza di occupazione.