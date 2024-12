Lettera43.it - Perché Salvini resterà al comando della Lega

Anni passati a far perdere voti allahanno sortito un effetto indesiderato per Matteo: ora c’è qualcuno che dice – dal neo-segretarioLombarda Massimiliano Romeo al presidenteRegione Lombardia Attilio Fontana – che il fu partito di Umberto Bossi non parla più di Nord. Non solo non parla più di Nord, non prende neanche più voti al Nord. Lo scrosciante applauso con cui Romeo è stato acclamato segretario, pochi giorni, fa segnala il cul de sac in cui si è infilato il segretario del Carroccio, in attesa a Palermosentenza Open Arms («Paura zero. Mi sento come la canzone di Venditti Notte prima degli esami ma sono assolutamente, non tranquillo ma felice e orgoglioso di quello che ho fatto, lo posso dire?», ha assicurato in una diretta social).Massimiliano Romeo (Imagoeconomica).