Mufasa | Il Re Leone ha una scena post-credits?

Leggi su Cinefilos.it

: Il Reha una: Il Reespande il franchise che è stato rilanciato con Il Redel 2019, e gli spettatori potrebbero chiedersi se nei titoli di coda c’è qualcosa che prepara le puntate future. Il film del 2024 torna indietro nel tempo, prima degli eventi della vita di Simba, per raccontare le origini die Taka/Scar. Sebbene questo significhi che il film si occupa principalmente di esplorare il passato, la sezione del film incentrata sulla figlia di Simba e Nala, Kiara, è responsabile dell’imazione del futuro del franchise.A causa del successo da record al botteghino de Il Redel 2019, la Disney ha cercato un modo per riportare il pubblico nelle Terre dell’Orgoglio in qualche modo. Questo ha portato a: The Lion King invece di un sequel tradizionale che avrebbe potuto adattare il film d’animazione The Lion King II: Simba’s Pride.