Milan Verona cruciale | idea ribaltone il possibile sostituto ha già detto sì

In casapotrebbe già esserela sfida contro il: contro gli scaligeri serve la vittoria, altrimenti rischioIl, come ogni anno, è in pieno clima natalizio, ma non è solo la magia delle feste a tenere banco in casa rossonera. A far parlare di sé è soprattutto la situazione della squadra, che, purtroppo, sta attraversando un periodo di incertezze. La lotta per le prime posizioni in classifica, necessaria per sperare in un posto in Champions League, è tutt’altro che semplice., ilha giàsì – SerieanewsCon il campionato ormai arrivato a metà strada e una classifica che segna un ritardo preoccupante dalle prime posizioni, ilsi trova davanti a una partita, fuori casa, in quella che potrebbe essere una vera e propria “ultima spiaggia” per l’allenatore Paulo Fonseca.