Licenziamenti sotto l’albero di Natale si sono accaniti contro 8 famiglie | il presidio a Genova contro gli esuberi Ericsson

I lavoratori e i sindacati siriuniti inil grattacielodegli Erzelli anel giorno in cui l’azienda aveva organizzato il consueto ‘brindisi natalizio’, ritenuto inopportuno a fronte dell’avvio della procedura di licenziamento per 8 lavoratori che non hanno accettato nei mesi scorsi la procedura di “dimissioni volontarie”. In 22 anniè passata da 900 a circa 390 dipendenti, nei mesi scorsi ha comunicato di voler smantellare un reparto, ufficialmente perché superato dalla digitalizzazione. Chi non ha accettato accordi per le dimissioni ‘volontarie’, in questi giorni ha ricevuto l’avvio delle procedure per il licenziamento collettivo. “Ma non è vero che il reparto è in smantellamento – spiegano i lavoratori in– visto che gli stessi impiegati licenziati stanno formando colleghi svedesi”.