Industria calzaturiera italiana | crescita sfide e impatto della contraffazione

L’si conferma tra le eccellenze manifatturiere del Paese, con esportazioni pari a 12,8 miliardi di euro nel 2023 (+61,1% rispetto al 2012), con un tasso dimedio annuo pari al 4,4%. Tuttavia, tra il 2022 e il 2023 lasi è arrestata, registrando una lieve flessione annua (-0,5%). La Francia si conferma primo partner commerciale per il settore. Tutto ciò però è minato dalla piagache è ined è arrivato a toccare un giro di affari illegale pari a 250 milioni di euro l’anno. E dall’altra da un’importante contrazione nel numero di aziende - 23,9% negli ultimi 10 anni, e nella produzione di calzature (-42,1% rispetto al 2012), concentrate tra le piccole (-9,4%) e micro (-6,6%) imprese italiane, mentre le grandi aziende crescono in fatturato (+58,8% vs 2012) e numero di occupati (+6% medio annuo).