Ilgiorno.it - Il tema casa in Italia: scontro politico e crisi dell'edilizia popolare

Leggi su Ilgiorno.it

Colombo Clerici* Ilindiventa di giorno in giorno sempre più terreno di, ideologico, sociale e fisico: occupazioni abusive anche violente, sfratti per morosità non eseguiti, illegalità varie tollerate, idee di requisizioni che avanzano. Era prevedibile che si giungesse a tal punto, visto che le politiche abitative nel nostro Paese dalla fine degli anni ‘80 hanno trascurato di occuparsi del problema di chi lanon può pagarsela né in tutto né in parte, sottraendo progressivamente risorse all’. Ma tutti i nodi vengono al pettine. Il nostro ordinamento, per mantenere l’equilibrio del sisabitativo, è strutturato su tre canali di produzione: l’sovvenzionata o, a totale carico del pubblico; l’convenzionata realizzata da cooperative, consorzi, imprese con agevolazioni finanziario/fiscali e l’libera o privata, in vendita o in locazione.