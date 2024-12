Notizie.com - I segreti di via Poma vanno portati alla luce, no del giudice all’archiviazione. Tutte le indagini sull’omicidio di Simonetta Cesaroni

Ha ispirato in oltre 30 anni inchieste giornalistiche, libri e film. Ma la verità sul delitto di viaa Roma è ancora avvolto nel più completo mistero.Il gip del Tribunale di Roma Giulia Arcieri ha respinto in queste ore la richiesta di archiviazionedi, avvenuto il 7 agosto 1990. La magistrata ha anche dato indicazioni su come procedere: attenzione a servizie poteri forti.Idi via, no delledi(ANSA FOTO) – Notizie.comNelle variegiudiziarie ci è finito di tutto nel corso del tempo. Serial killer, servizideviati, banda della Magliana, collegamenti con i casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Nonostante tutto, però, chi, perché e come ha uccisoè ancora un giallo.