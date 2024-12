Ilrestodelcarlino.it - Figliuolo verso incarico all’Aise

Nuovoin vista per il generale Francesco Paolo(foto), attuale Comandante del Covi (Comando Operativo di Vertice Interforze) e commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna in scadenza a fine anno., come ha anticipato il ministro della Difesa Guido Crosetto, continuerà "a servire il nostro Paese con altre mansioni". L’alto ufficiale potrebbe essere presto nominato ai vertici dell’Aise, Agenzia informazioni e sicurezza esterna, con l’di vicedirettore. Intanto, da Bologna il governatore Michele de Pascale ha ribadito il suo no (come anticipato al Carlino) alla reiterazione del modello di struttura – e implicitamente alla possibilità che venga nominato un altro militare come commissario – proposto dal governo fino a oggi.