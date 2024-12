Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada e resta incastrata. Grave una 76enne estratta dai pompieri

Bruttissimo incidente, ieri mattina, per una donna di 76 anni che, in via Tabano, è uscita diin prossimità di un ponte ed è terminata con la propria vettura all’interno di un fosso. Sul posto è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco. Erano circa le 10. La squadra di Arcevia ha ancorato l’utilitaria, andata completamente distrutta, al fine di evitarne il ribaltamento. Il mezzo, in effetti, era rimasto in bilico. A quel punto, utilizzando attrezzature specifiche, laè statadal groviglio di lamiere. Seppure apparsa cosciente, la signora è stata trattata sul posto dal personale sanitario della Croce Verde di Jesi, arrivato con l’ambulanza, e dai colleghi dell’automedica di un’altra pubblica assistenza. Una volta stabilizzata e viste le condizioni, l’anziana è stata trasferita d’urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona-Torrette con l’eliambulanza.