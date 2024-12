.com - E’ nato il progetto the Way to Jerusalem: un ponte tra passato e presente

Da secoli, Gerusalemme rappresenta una meta spirituale e culturale per pellegrini provenienti da ogni parte del mondo.Questa tradizione millenaria trova una nuova vita nelThe Way toda un’idea dei due studiosi e amici Yael Tarasiuk e Golan Rice : un itinerario di circa 450 chilometri pensato per riscoprire le antiche vie di pellegrinaggio, offrendo un viaggio unico tra spiritualità, dialogo interculturale e scoperta personale. Il tratto percorribile attualmente è l’ultimo, chiamato “La Via del Silenzio ”, che sviluppandosi lungo un emozionante tracciato di 111 chilometri porta da Giaffa a Gerusalemme .Una visione nata dall’amicizia e dalla passioneIlè il frutto della lunga amicizia e delle competenze di Golan Rice , esperto di pellegrinaggi e conoscitore di percorsi come il Cammino di Santiago, e Yael Tarasiuk , specializzata in ambiti come il dialogo interculturale e l’inclusione sociale.