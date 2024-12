Ilnapolista.it - Dominik Paris: «Non indosserò l’airbag, è fastidioso e limita nei movimenti. Non è giusto che sia obbligatorio»

Lo sciatoretornerà in Val Gardena dove l’anno scorso vinse nella discesa libera. La sua intervista a La Stampa, dove ha parlato anche delapplicato agli sciatori.: «Non, dà fastidio enei. Non èsia»Ci spiega la sua scelta di non usare il guscio di protezione sulla schiena in un momento dove le cadute sono aumentate?«mi dà fastidio, minei. Penso che non siarenderlo; inoltre, non sono stati fatti crash test come succede per le auto. Siamo noi a testarlo quando cadi».Il segreto per dominare in Val Gardena?«Non ce l’ho, altrimenti avrei sempre vinto. Le emozioni qui sono intense, di fronte al mio pubblico mi esalto. Quest’anno ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a fare velocità.