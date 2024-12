Lanazione.it - Da Intesa San Paolo 50 milioni ad Aboca

SANSEPOLCRO (Arezzo) Finanziamento da 50di euro daSan, con Garanzia Futuro di Sace, per il piano di investimenti 2024-25. "Dobbiamo ringraziareSane Sace - dichiara Massimo Mercati, amministratore delegato di– questa operazione ci permette di sostenere con più forza il nostro sviluppo, con una visione che vede la tecnologia come strumento per una evoluzione capace di rispettare uomo e ambiente". L’obiettivo è migliorare i processi di ricerca scientifica, produzione agricola e industriale oltre alla sostenibilità ambientale con attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, formazione e perfezionamento del business. Investimenti rivolti all’efficientamento della capacità produttiva, coinvolgendo in primis lo stabilimento di Pistrino, oltre a prevedere interventi It con l’introduzione dell’intelligenza artificiale e ulteriore digitalizzazione dei processi interni, insieme a investimenti immobiliari nel centro direzionale.