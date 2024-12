Lanazione.it - Corte dei Conti: Criticità nella Sanità Umbra, Nessun Potere di Commissariamento

Leggi su Lanazione.it

La sezione di Controllo delladeinon hadidella: "Non lo abbiamo e non ci compete" perché spetta all’Assemblea legislativa, per altro neo eletta, e alla quale verrà rassegnato il referto per "farne oggetto di una valutazione sotto il profilo delleemerse e individuare possibili linee o strade da seguire per rimuovere ostacoli olà dove siano confermati". E’ quanto ha detto il presidente della Sezione regionale di controllo delladei, Antonello Colosimo che ha parlato di una"che ha molti aspetti di" e per la quale "emerge una situazione di luci e ombre". Lo ha fatto durante conferenza stampa di fine anno dopo aver presieduto l’adunanza pubblica sulla situazione sociosanitaria e dell’assistenza che si è svolta ieri mattina dopo il Consiglio regionale e a cui hanno partecipato i direttori regionali, quelli sanitari e delle Aziende ospedaliere, la presidente della Regione Stefania Proietti e il vicepresidente Tommaso Bori.