Lettera43.it - Chi è Italo Zanzi, nuovo Ceo dell’Hellas Verona

Leggi su Lettera43.it

Tutto pronto ormai per il passaggiodalla famiglia Setti al fondo texano Presidio Investors, gruppo di private equity con sede ad Austin. In attesa dell’annuncio ufficiale da parte del club, prende forma l’organigramma che guiderà gli scaligeri nelcorso. Per il ruolo di Ceo, gli statunitensi hanno sceltoche vanta una lunga esperienza nello sport e, nello specifico, nel calcio. Si tratta di una vecchia conoscenza per la Serie A, in quanto fu amministratore delegato della Roma durante la presidenza di James Pallotta.Chi èCeo del: dalla pallamano al calcio passando per il baseballAvvocato e dirigente sportivo originario di New York, dove nacque il 18 marzo 1974,ha una lunga esperienza nell’ambiente. Per sette anni, dal 2000 al 2007, si è occupato di marketing e vendita dei diritti radiotelevisivi per la Major League Baseball o Mlb, massima lega professionista della disciplina non solo negli Stati Uniti, ma anche nel mondo.