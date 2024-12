361magazine.com - Caso Mangione, il ragazzo potrebbe rischiare la pena di morte

In realtà nello stato di New York è stata sospesaLuigi, nella notte italiana, è arrivato a New York, per il processo a suo carico dopo aver ucciso a freddo il CEO di UnitedHeathCare.Stando a quanto riporta il New York Timesladi. Il 26enne è accusato dell’omicidio dell’uomo e a lui è stato contestato l’omicidio in primo grado con aggravante terrorismo.Il reato comporta automaticamente l’ergastolo, ma secondo alcuniincappare anche nelladi. Nello stato di New York, dove è partito il processo è stata abolita nel 2004, ma i procuratori federali hanno comunque la facoltà di richiederla.Tra le accuse anche l’omicidio con utilizzo di arma da fuoco, possesso di armi e stalking.Nella mattinata di ieri, 19 dicembre,ha preso parte alla prima udienza del tribunale della contea di Blair, in Pennsylvania.