Capodanno sul ghiaccio con gli Stranobakkano

Arezzo, 20 dicembre 2024 –sulcon gliGrande festa in piazza a San Giovanni Valdarno per salutare il 2024 e accogliere con sorrisi e allegria il nuovo anno: dalle 22 pattinaggio sul, brindisi di mezzanotte e, alle 23, la travolgente musica degliTutto è pronto per l’atteso evento dia San Giovanni Valdarno. Dalle 22 del 31 dicembre piazza Cavour protagonista e palcoscenico della festa più attesa e divertente: l’anno vecchio cede il passo a quello nuovo fra abbracci, brindisi, colori e buona musica. La pista di pattinaggio sul, quest’anno costruita attorno al grande albero di Natale, sarà al centro della festa organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Apertura straordinaria dell’attrazione gestita da Iussi Event per scivolare leggeri, cantare, ballare in compagnia.