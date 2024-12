.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 10^ giornata del girone B

Big match per il Corinaldo contro il Recanati, Jesi impegnato a Faenza, per il Cus Ancona scontro diretto contro la Real Dem ANCONA, JESI e CORINALDO, 20 dicembre– Stanno scorrendo i titoli di coda suld’andata delD diB dia 5. Domani, sabato 21 dicembre, si gioca la 10^di campionato, dopo la pausa dello scorso fine settimana.A due giornate dal giro di boa, sono ancora 7 le squadre che possono conquistare il titolo d’inverno. Il Corinaldo, in particolare, è secondo a -2 dall’Eta Beta Fano capolista: i biancorossi domani affronteranno il Recanati terzo in classifica per uno scontro diretto in piena regola. I fanesi, invece, ospiteranno il Cus Macerata nono.Più remote anche se aritmeticamente possibili, invece, le possibilità di rimontare sulla prima posizione per lo Jesi, settima a quota 12 a -6 dalla vetta: tra l’altro i leoncelli affronteranno in Emilia la Mernap Faenza, anch’essa terza come i recanatesi.