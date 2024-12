Oasport.it - Biathlon, Auchentaller sempre più in alto. La sprint di Le Grand Bornand va a Braisaz

Ad Annecy-Le, in Francia, inizia anche per il comparto femminile la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di: nella 7.5 kmodierna vince la padrona di casa Justine-Bouchet, che supera la tedesca Franziska Preuss e la slovena Anamarija Lampic. La migliore in casa Italia è Hannah, nona, mentre Samuela Comola è 17ma e Dorothea Wierer chiude 20ma. A punti anche Martina Trabucchi, 27ma, infine Michela Carrara chiude 61ma e non prenderà parte alla pursuit di domani.Vince in casa Justine-Bouchet, con la francese che si impone nonostante un errore in piedi con il crono di 21’19?2, beffando la tedesca Franziska Preuss, seconda nonostante il 10/10 al tiro, battuta di 1?4. Sale sul gradino più basso del podio la slovena Anamarija Lampic, terza con due bersagli mancati nella serie in piedi, staccata di 13?7.