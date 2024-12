Nerdpool.it - BE COMICS! BE GAMES! 2025 – Ritorna a Padova l’atteso appuntamento dedicato alla geek culture, in una veste tutta nuova

Be!, il festival internazionaleal mondo del fumetto e dell’intrattenimento, fa il suo ritorno ae si presenta con una, che si rispecchia già nel nome: Be! Be!. Il cambiamento riflette la crescente importanza rivestita dal mondo rappresentato dal gaming all’interno dell’universo della pop, un mondo a cui l’amatissimo festivalno ha deciso di dare ancora più rilievo introducendo una sezione interamente dedicata a videogame ed esports. Con Be! Be!, infatti, i numerosi appassionati potranno esplorare il meglio del gaming, partecipare a tornei di esports, scoprire anteprime, incontrare ospiti e lasciarsi stupire dalle tecnologie più innovative. Questo ampliamento rappresenta un’evoluzione naturale per l’evento, e lo trasforma in una vera e propria manifestazione transmediale, capace di connettere e far interagire tutte le dimensioni della cultura pop.