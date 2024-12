A Natale 2024 più italiani al ristorante | saranno 54 milioni per una spesa di 420 milioni

Gamberorosso.it - A Natale 2024 più italiani al ristorante: saranno 5,4 milioni per una spesa di 420 milioni

I ristorantiaccoglieranno circa 5,4le persone per questo. Negli oltre 90mila locali aperti (68,6% del totale, in crescita rispetto al 66,2% del 2023), le presenze sono stimate in aumento del 2 per cento. Secondo la Fipe, la federazione italiana pubblici esercizi, il dato conferma come gliintendano tornare a vivere momenti conviviali fuori casa. Quanto spenderanno? L'indagine Fipe-Confcommercio sottolinea che il pranzo ditoccherà quota 420di euro, con un +5,8% rispetto a un anno fa.Aumenta il costo del menu fissoIl 66,7% dei ristoranti proporranno formule tutto compreso, fa sapere l'associazione, con prezzi che si attestano a 78 euro a persona (rispetto ai 74 euro del 2023). La maggior parte degli esercizi è nella fascia di prezzo tra 50 e 80 euro, ma il 14,3% offrirà anche opzioni sotto i 50 euro.