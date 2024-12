Gamberorosso.it - "Utilizzo in etichetta dell'espressione 'aceto balsamico'? È illegittima". La replica del Consorzio dell'Aceto Balsamico di Modena

A fronte di ulteriori e recenti commenti che sostengono tesi fantasiose e infondate, riteniamo necessario tornare a precisare con chiarezza che l’uso" per condimenti alimentari è illegittimo e illecito in Italia e negli altri Stati membri’Unione europea. I profili di illiceità toccano almeno tre aree del diritto nazionale e comunitario. Area’evocazione/imitazione. Infatti, anche dopo la sentenzaa CGUE del 2019, l’" per prodotti comparabili all’di(ABM), al realizzarsi di determinate condizioni relative alla percezione del consumatore, può assumere i connotati di un’evocazione’Abm. Evocazione, ovviamente, sanzionata a livello nazionale e comunitario.Le regole e sentenze europeeQuesta possibilità, mai esclusa dalla CGUE, è stata esplicitamente riconosciuta dall’avvocato generale del procedimento, assunta dalla Suprema Corte Federale tedesca che su questa base ha accolto il ricorso delcancellando la sentenza di secondo grado dallo stesso contestata e recentemente confermata dal Tribunale’Ue (sentenza del 12/7/2023, par.