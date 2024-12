Secoloditalia.it - Tra le righe Gelato & Friends – Milano

Tra leVia Teodosio, 44 – 20131Tel. 02/91762549Sito Internet:Tipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 2,50/4,50€,24,90€/kg, panna 0,50€Chiusura: maiOFFERTASituata in zona Lambrate, questa bottega non è solo una gelateria in senso stretto, ma anche una bakery dove vengono prodotti torte e dolcetti vari. È un luogo dove venire a sorseggiare una bevanda calda, magari lavorando al pc (c’è connessione WI FI, specialty coffee e un angolo che sembra un salottino), oppure dove assaggiare unartigianale preparato senza conservanti e additivi, in gusti per lo più classici e con la giusta attenzione alla stagionalità delle materie prime. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato una buona coppetta con caramello salato, un originale avocado fatto con il latte e con un gustoso pistacchio dalla nota salata, che però, insieme alla panna, poco dolce, tendeva a sciogliersi velocemente.