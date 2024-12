Lettera43.it - Tony Effe, la risposta del trapper al Campidoglio: concerto al Palaeur a Capodanno

Dopo il rifiuto deldi includerlo nelne dia Roma,si prepara a festeggiare comunque la fine del 2024 insieme al suo pubblico nella Capitale. Come riportato dall’ultimo post sulla sua pagina Instagram, l’artista, si esibirà infatti alil 31 dicembre. Il progetto includerebbe biglietti a prezzi calmierati e donazioni a favore di associazioni contro la violenza sulle donne, un messaggio diretto aldopo le polemiche legate ai suoi testi.LEGGI ANCHE: Il tafazzismo di Gualtieri che ci porta addirittura a dire: nessuno tocchiView this post on Instagram A post shared by SOSA (@baby777)L’impasse del: salta ilal Circo Massimo?Intanto, il Comune capitolino sembra in difficoltà nell’organizzare un’alternativa al Circo Massimo dopo la decisione di scaricaree le successive defezioni di Mahmood e Mara Sattei.