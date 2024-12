Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Villaggio Lucca: bilancio di vittorie e sconfitte nella sesta giornata

Sono ripresi i campionati a squadre die, nello scorso week-end, si è giocata la, la penultima prima della pausa natalizia. Per il, sono scese in campo anche le ragazze della serie "C" femminile ed ilè stato di ottoe sei. Nelle serie nazionali di "B1" e "C1" i team lucchesi sono stati entrambi sconfitti: nel girone "C" della "B1" per 5-1 contro il Ciatt Firenze e nel girone "I" di misura 4-5 contro La Spezia. Anche in "C2" girone "B" i rossoneri cedono nettamente 1-5 contro i "Pulcini" Cascina "B". Non è scesa in campo l’"A2", con la gara che è stata posticipata a fine gennaio. Le prime, invece, arrivano in "D1/A", doveha superato 5-2 i Pulcini Cascina "B", grazie a tre punti di Ciacchini ed un punto di Abballe e Ricci; dalla "D2/A" che ha superato 6-1 il DLF Viareggio "A", con due punti di Ercolini e Riccomini, un punto di Simi ed un punto nel doppio Ercolini-Riccomini.