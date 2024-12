Zon.it - Sicurezza urbana a Salerno: il nuovo piano del Comune

Ildiha lanciato unprogetto per migliorare la, finanziato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di. Questo ambiziosomira a potenziare lae la qualità della vita in città, rendendoun luogo più sicuro e accogliente per i suoi cittadini.Obiettivi del progettoIl, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, l’Assessorato alla, il Settore Politiche Sociali e la Polizia Municipale, si concentra su quattro punti principali:Monitoraggio e controllo del territorioImplementazione di nuove tecnologie hardware e software per ottimizzare la gestione informatizzata della Centrale Operativa della Polizia Municipale.Formazione e sensibilizzazioneCreazione di laboratori educativi e percorsi formativi rivolti ai giovani per promuovere la legalità e la convivenza civile.