Lanazione.it - San Giuliano Terme: avviata la ricerca di immobili da destinare ad emergenza abitativa

Leggi su Lanazione.it

San(PI), 19 dicembre 2024 – Il Comune di Sanlancia un'importante iniziativa sociale per contrastare l', pubblicando un avviso pubblico rivolto a proprietari, agenzieari e cittadini disponibili a mettere a disposizioneresidenziali per famiglie e persone in condizione di disagio socio-economico. "Questa misura nasce dall'esigenza di essere vicini alle fasce più fragili della nostra comunità" dichiara il sindaco Matteo Cecchelli. "Vogliamo costruire una rete di sostegno concreta che possa dare risposte immediate a chi si trova in difficoltà". L'obiettivo è reperire appartamenti e case indipendenti che possano offrire una soluzionetemporanea a soggetti particolarmente vulnerabili: famiglie a rischio sfratto, persone senza fissa dimora, nuclei in situazione di precarietà sociale.