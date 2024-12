Ilrestodelcarlino.it - Rugby C

I Saviors Cesena nella seconda partita casalinga del campionato didi serie C hanno battuto il Bologna 55-19 passando a condurre la classifica del torneo regionale. Dal 2006, anno di fondazione del Romagna, mancava una squadra cittadina nelle competizioni federali e quest’anno i Saviors all’esordio in campionato chiudono addirittura l’anno come campioni d’inverno. Il Bologna non è stato un avversario remissivo, ha giocato un primo tempo perfetto riuscendo a chiudere la frazione in vantaggio per 14-13. Nell’azione del calcio di inizio secondo tempo un suo giocatore ha però compiuto un placcaggio pericoloso ed è stato espulso, rendendo così la vita più facile ai Saviors, che hanno dilagato. I cesenati hanno sofferto, come sempre, nei primi minuti subendo una meta a freddo; una mischia dominante e soprattutto un gioco difensivo collettivo asfissiante hanno però lentamente ribaltato la situazione riportando equilibrio in campo e fruttando la prima meta alla fine del tempo.